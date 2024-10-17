Apple, App Store erişim sorununu çözdüğünü açıkladı

Haber Merkezi

Birçok Apple kullanıcısı, App Store'a erişim konusunda sorun yaşadı. iPhone, iPad ve Mac kullanıcıları, uygulamaları indirirken veya güncellerken indirme butonuna bastıktan sonra işlem yapamadıklarını bildirdi.

Apple'ın sistem durumu sayfasında başlangıçta yansımamasına rağmen, Downdetector web sitesinde binlerce kullanıcı App Store'da kesinti yaşadığını bildirdi.

APPLE SORUNU DOĞRULADI

Apple daha sonra sistem durumu sayfasını güncelleyerek App Store'un Toplu Satın Alma Programı ve abonelik satın alımlarıyla ilgili sorunlar olduğunu doğruladı.

SORUN ÇÖZÜLDÜ

Neyse ki, yaşanan kesinti uzun sürmedi. Apple, kısa süre içinde sorunu çözerek App Store'u tekrar erişilebilir hale getirdi. Apple'ın sistem durumu sayfasında da kesintinin giderildiği bilgisi paylaşıldı.

Bu tür kesintiler, dijital dünyanın bir gerçeği olsa da kullanıcılar için her zaman can sıkıcı olabiliyor. Özellikle App Store gibi milyonlarca insanın kullandığı bir platformda yaşanan kesintiler, uygulama indirme ve güncelleme gibi temel işlemleri aksatabiliyor.