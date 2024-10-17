Apple, Avrupa'da bazı iPad modellerinin fiyatlarını düşürdü

Haber Merkezi

Apple, Avrupa'da giriş seviyesi iPad modelinin fiyatını düşürürken, kutudan şarj cihazını çıkarma kararı aldı.

Bu değişiklik, dün yeni iPad mini 7'nin Avrupa'da şarj cihazı olmadan satışa sunulacağının açıklanmasının ardından geldi. Anlaşılan o ki Apple, Avrupa genelinde sattığı tüm giriş seviyesi iPad'lerde aynı stratejiyi uyguluyor.

Apple'ın en uygun fiyatlı iPad'i, 2022'deki çıkışından bu yana Avrupa'da USB-C şarj cihazıyla birlikte geliyordu.

KUTUDAN ŞARJ CİHAZLARI KALDIRILIYOR

Ancak, salı günü piyasaya sürülen yeni iPad mini ile birlikte bu durum değişti. Artık Avrupa'da satılan iPad serisinde kutudan şarj cihazı çıkan tek model iPad mini değil.

Bu yılın başlarında tanıtılan en son iPad Pro ve iPad Air modelleri de Avrupa'da şarj cihazı olmadan satılıyor. Bu cihazların hepsinin kutusunda sadece bir USB-C kablosu bulunuyor.

FİYATLAR DÜŞTÜ

Apple, bu değişiklikle birlikte birçok Avrupa ülkesinde iPad'in fiyatını sessizce düşürdü. iPad'in fiyatı, orijinal 439 euroluk fiyatından 409 euroya indi.

Ayrıca Birleşik Krallık'ta da en uygun fiyatlı iPad'in fiyatı da 20 pound düşürülerek 329 pound olarak belirlendi.

Giriş seviyesi iPad'in fiyatı Amerika Birleşik Devletleri'nde ise değişmedi. ABD'li müşteriler, hala kutunun içinde 20W USB-C şarj cihazı buluyorlar.