Apple bazı M2 Mac mini'leri ücretsiz olarak tamir edecek

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Apple, M2 çipiyle çalışan bazı Mac mini bilgisayarlarda yaşanan ve cihazın hiç açılmamasına neden olan "güç yok" sorununu kabul ederek, etkilenen kullanıcılar için küresel bir onarım programı başlattı. Sorunun, sınırlı sayıda cihazı etkilediği belirtildi.

SORUN NEDİR VE KİMLER UYGUN

Bu sorun, 16 Haziran ile 23 Kasım 2024 tarihleri arasında üretilen küçük bir M2 Mac mini grubunu etkiliyor.

Apple, sorunun kesin nedenini açıklamasa da, bazı cihazların tamamen açılmasını engelleyebileceğini doğruladı.

Kullanıcılar, bir Mac mini'nin ücretsiz onarım programına uygun olup olmadığını kontrol etmek için Apple'ın resmi destek web sitesini ziyaret edebilir.

Site üzerinden cihazlarının seri numarasını girerek uygunluk durumunu anında öğrenebilirler.

Program kapsamında uygun bulunan cihazlar, Apple veya yetkili bir servis sağlayıcısı tarafından ücretsiz olarak tamir edilecek. Bu hizmet, cihazın satın alma tarihinden itibaren üç yıla kadar geçerli olacak.

Apple, sorunun çok küçük bir yüzdeyi etkilediğini belirtiyor. Şirket, onarım sürecinden önce kullanıcıların cihazlarındaki verilerini mutlaka yedeklemelerini önemle tavsiye ediyor.