Çernobil'deki radyasyona maruz kalan köpekler evrim geçiriyor mu: İşte bilimin yanıtı

1986'daki felaketin ardından radyasyonun hüküm sürdüğü Çernobil Yasak Bölgesi, hayvanların ve bitkilerin nasıl hayatta kaldığını anlamak isteyen bilim insanları için doğal bir laboratuvar haline geldi.

Araştırmacılar, bölgedeki köpeklerin radyasyona maruz kalarak hızlı bir evrim süreci geçirip geçirmediğini mercek altına aldı.

GENETİK FARKLILIKLAR TESPİT EDİLDİ

Yapılan araştırmalar, bölgedeki köpeklerin dış dünyadaki türdeşlerinden genetik olarak farklılaştığını ve popülasyon içi benzerliklerin arttığını ortaya koydu.

2023 yılındaki bir çalışma, bu köpeklerin en az 15 farklı aileye ve ortak bir atasal genoma sahip olduğunu belirledi.

RADYASYON MU YOKSA DOĞAL SÜREÇ Mİ

Ancak bilim insanları, gözlemlenen bu genetik değişimlerin doğrudan nükleer kaynaklı mutasyonlardan mı yoksa başka faktörlerden mi kaynaklandığı konusunda henüz fikir birliğine varamadı.

2024 tarihli çalışma, bu farklılıkların sadece kronik radyasyon maruziyetine bağlanamayacağını ve hızlı bir evrimden söz etmek için henüz erken olduğunu öne sürüyor.

Mevcut köpeklerin felaket sırasındaki ilk nesilden çok sonra gelmesi, kesin verilere ulaşılmasını zorlaştıran faktörlerin başında geliyor.

Uzmanlar, radyasyonun evrimi nasıl yönlendirdiğini ve genetik hasara karşı adaptasyonu anlamak için daha derinlemesine çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.