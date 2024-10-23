Apple CEO'su Tim Cook, yapay zeka hamlesi sonrası Çin'e gitti

AA & Ensonhaber

Apple'ın CEO'su Tim Cook, yapay zeka hizmetlerini iPhone'lara entegre etme planları yaptığı bir dönemde Çin ziyareti gerçekleştirdi.

Pekin sokaklarında gezen Cook, Çinli fotoğrafçı Çın Man ile yeni iPhone modelinin tanıtımı için fotoğraf çekimleri yaptı.

Cook, Şunyi şehrinde bir çiftlikte Çin Ziraat Üniversitesi ve Cıciang Üniversitesi'nden öğrencilerle tarımda etkinlik ve sürdürülebilirlik için dijital teknolojilerin kullanıma ilişkin uygulamalara tanıklık etti.

APPLE MAĞAZASINI ZİYARET ETTİ

Cook, Vangfucing semtindeki Apple mağazasını ziyaret ederek çalışanlarla ve müşterilerle vakit geçirdi.

Cook'un ziyaretinin, Apple'ın "Apple Intelligence" adıyla, üretken yapay zeka hizmetlerini akıllı telefonlar ve diğer cihazlara entegre etmeye hazırlandığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekiyor.

Çin, ağustos ayında şirketin bilanço toplantısında, yapay zeka özelliklerini Çin ve Avrupa Birliği ülkelerinde piyasaya sunmadan önce ilgili mevzuatı detaylı olarak anlamaları gerektiğini vurgulamıştı.

Çin'de düzenleyici kurumlar, bu yılın ilk 8 ayından 188 üretken yapay zeka hizmetinin kullanılmasına onay verirken bunların tamamı Çin ana karasındaki şirketler tarafından geliştirildi.

Apple'ın patronu bu yıl Çin'i ikinci kez ziyaret etti. Cook, daha önce mart ayında, Çin Kalkınma Forumu'na (CDF) katılmak üzere Çin'e gelmiş, forum marjında ABD'den iş insanlarıyla birlikte Başbakan Li Çiang ile görüşmüştü.