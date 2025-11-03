Apple CEO'su Tim Cook açıkladı: Yapay zeka destekli yeni Siri ne zaman yayınlanacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 2025'in üçüncü çeyreğine ilişkin mali durum raporunu yayımladığı bir etkinlik düzenledi.

Yatırımcılarla gerçekleştirilen bu etkinlikte, şirketin gelir artışının yanı sıra geleceğe yönelik planları da konuşuldu.

Apple CEO'su Tim Cook, bu planlar kapsamında ilk kez WWDC 2024'te tanıtılan ancak ertelenen yepyeni Siri'nin akıbetine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

YENİ SIRI GELECEK YIL KULLANIMA SUNULACAK!

Tim Cook tarafından yapılan açıklamaya göre, yapay zekâ destekli yeni Siri büyük oranda tamamlandı.

Apple CEO'su, yeni asistanın gelecek yıl (2026) içerisinde iPhone sahipleriyle buluşacağını resmen onayladı.

Cook kesin bir tarih vermemiş olsa da bilinen Apple kaynaklarından Mark Gurman daha önce iOS 26.4 sürümünü işaret etmişti.

Bu durum, yeni Siri'nin Mart veya Nisan 2026 döneminde yayımlanabileceği anlamına geliyor.

UYGULAMALARLA DAHA ENTEGRE ÇALIŞACAK

Eğer Apple, WWDC 2024'te söylediği şeyleri yapabilirse, asistan kullanıcıları çok daha iyi anlayabilecek. Siri'nin uygulamalarla daha entegre bir deneyim sunması bekleniyor.

Örneğin Siri, Mail veya Mesajlar uygulamalarından aldığı verilere dayanarak yemek veya uçuş rezervasyonu gibi işlemlere dahil olabilecek.