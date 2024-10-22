Apple CEO'su Tim Took: Yapay zekada en iyisi olacağız

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Apple'ın yapay zeka alanında rakiplerinin gerisinde kaldığı yönündeki eleştirilere yanıt veren CEO Tim Cook, Wall Street Journal'a verdiği röportajda iddialı açıklamalarda bulundu.

Cook, "Yapay zekada ilk değiliz ancak bunu müşteri için en iyi olduğunu düşündüğümüz şekilde yaptık." dedi.

"İLK DEĞİL, EN İYİ OLACAĞIZ"

Cook, Apple'ın herhangi bir alanda ilk olmanın peşinde olmadığını, en iyi olmayı hedeflediklerini vurguladı.

"İlk olmamakla gayet iyiyiz. Görünüşe göre, gerçekten harika hale getirmek biraz zaman alıyor." diyen Cook, Apple'ın ürünlerini mükemmelleştirmek için gereken zamanı aldığını ve ayrıntılara önem verdiğini belirtti.

Cook, Apple Intelligence'ın kullanıcıların hayatlarını değiştireceğine inandığını söyledi.

COOK, APPLE INTELLIGENCE'I YOĞUN ŞEKİLDE KULLANIYOR

Cook, Apple Intelligence'ın özelliklerini yoğun bir şekilde kullandığını ve bunun günlük alışkanlıklarını değiştirdiğini belirtti.

Cook, Apple Intelligence'ın sağladığı faydaların herkes için geçerli olacağını ve hayatı derinden değiştireceğini savundu.

NE OLMUŞTU

Bloomberg'in ünlü Apple analisti Mark Gurman, Apple'ın yapay zeka geliştirme konusunda rakiplerinin en az iki yıl gerisinde olduğunu iddia etti.

Gurman'ın Power On bültenindeki son yazısına göre, Apple'ın bazı çalışanları, şirketin yapay zeka alanında rakiplerine göre önemli ölçüde geride kaldığına inanıyor.

Gurman'ın aktardığına göre, Apple'ın dahili çalışmaları, ChatGPT'nin Siri'den yüzde 25 daha doğru ve yüzde 30 daha fazla soruya cevap verebildiğini gösteriyor.