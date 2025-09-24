Apple duyurdu: Güncelleyen eski sürüme dönemeyecek

Apple, yeni iOS 26 güncellemesini yayınladıktan sadece bir hafta sonra, eski bir sürüme geri dönüş kapısını kapattı. Şirket, iOS 18.6.2 güncellemesini imzalamayı durdurduğunu açıkladı.

Bu hamle, iOS 26'ya yükseltme yapan kullanıcıların artık eski sürüme geri dönemeyeceği anlamına geliyor.

GÜVENLİK VE TUTARLILIK HAMLESİ

Apple'ın eski sürümleri imzalamayı durdurması, tüm kullanıcıları en güncel güvenlik yamalarına sahip sürümde tutarak cihazlar genelinde güvenliği ve tutarlılığı artırmayı amaçlayan standart bir prosedürdür.

Bu kısıtlama yalnızca iPhone'larla sınırlı değil; Apple ayrıca iPadOS 18.6.2 ve tvOS 18.6'nın imzalanmasını da sonlandırarak, iPad ve Apple TV kullanıcılarının da sürüm düşürmesini engelledi.

IOS 26 HANGİ YENİLİKLERİ GETİRMİŞTİ

Kullanıcıların artık geri dönemediği iOS 26 güncellemesi, "Liquid Glass" adı verilen yeni bir tasarım diliyle arayüze yarı saydam bir görünüm kazandırıyor.

Kilit Ekranı da artık seçilen duvar kağıdına göre dinamik olarak değişiyor.

Ana Ekran'da yeniden tasarlanmış uygulama simgeleri ve yenilenen Denetim Merkezi de güncellemenin getirdiği diğer önemli görsel yenilikler arasında yer alıyor.