Apple duyurdu: İşte iOS 18.1 yayınlanma tarihi

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Teknoloji devi Apple, merakla beklenen iOS 18.1 güncellemesinin çıkış tarihini resmen doğruladı.

28 Ekim'de kullanıcılarla buluşacak olan güncelleme, Apple Intelligence, yeni işitme sağlığı özellikleri ve birçok hata düzeltmesini beraberinde getirecek.

APPLE INTELLIGENCE ÖNE ÇIKIYOR

iOS 18.1 ile birlikte gelen Apple Intelligence, iPhone kullanıcılarına yapay zeka destekli bir dizi özellik sunuyor.

Yazma araçları, akıllı yanıtlar, bildirim özetleri, ses transkripsiyonu, yeni Siri tasarımı ve istemlerden Fotoğraflar slayt gösterileri oluşturma gibi özellikler bunlardan bazıları.

Ayrıca, kullanıcıların istemlerine göre görseller ve emojiler oluşturmasına olanak tanıyan yapay zeka destekli özellikler de ilerleyen güncellemelerle eklenecek.

YENİ İŞİTME SAĞLIĞI ÖZELLİKLERİ

iOS 18.1, işitme sağlığına odaklanan yeni özellikler de içeriyor. İşitme koruması, işitme testi ve FDA onaylı işitme cihazı işlevi, kullanıcıların işitme sağlığını daha iyi yönetmelerine yardımcı olacak.

Güncellemeyle birlikte Kontrol Merkezi'nde de bazı değişiklikler yapıldı. Kontrol Merkezi'ni fabrika ayarlarına sıfırlama, AirPods gürültü engelleme seçeneğini gizleme ve iPhone Yansıtma'da sürükle-bırak gibi yeni özellikler kullanıcıların deneyimini iyileştirecek.

iOS 18.1, iPhone 16 kullanıcılarının şikayetçi olduğu rastgele donma ve yeniden başlatma sorunlarına çözüm getiriyor.

Ayrıca Podcast uygulamasında oynatılmayan bölümlerin oynatılmış olarak işaretlenmesi ve 4K 60 FPS videoların Fotoğraflar uygulamasında takılması gibi sorunlar da giderildi.