Apple duyurdu: Samsung, ABD'de iPhone'lar için çip üretecek

Teknoloji devi Apple, ABD'deki üretimini yerelleştirme çabaları kapsamında önemli bir adım attı.

Şirket, iPhone'lar da dahil olmak üzere tüm ürünlerinde kullanılacak çiplerin artık Samsung'un Teksas'taki yeni fabrikasından tedarik edileceğini resmen açıkladı.

HEDEF SONY'YE OLAN BAĞIMLILIĞI AZALTMAK

Apple genel bir çip anlaşması duyurmuş olsa da analistler bu hamlenin en önemli parçasının kamera sensörleri olduğuna inanıyor.

Bu anlaşmayla Apple'ın, uzun süredir tek tedarikçisi konumunda olan ve sadece Japonya'da üretim yapan Sony'ye olan bağımlılığını azaltmayı hedeflediği belirtiliyor.

TEKSAS FABRİKASI TEKNOLOJİ ÜSSÜ OLUYOR

Samsung'un Teksas'taki bu yeni tesisi, teknoloji devleri için stratejik bir üretim merkezi haline geliyor.

Tesla CEO'su Elon Musk da geçtiğimiz haftalarda yeni nesil AI6 çiplerinin bu fabrikada üretileceğini doğrulamıştı.