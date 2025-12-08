Armut.com erişim sorunu: Kapatıldı mı, neden açılmıyor? BTK erişim engeli kararı…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’de yaygın olarak kullanılan online hizmet platformu Armut.com, 8 Aralık akşam saatlerinde erişim sorunuyla gündeme geldi.

Temizlikten taşımacılığa, tadilattan özel derse kadar birçok hizmetin alınıp verildiği platforma giriş yapmak isteyen kullanıcılar, sitenin açılmadığını fark ederek sosyal medya üzerinden sorular yöneltmeye başladı.

Kullanıcılar, “Armut.com kapatıldı mı?”, “Armut’a erişim engeli mi geldi?”, “Ne zaman düzelecek?” sorularına yanıt arıyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından siteye erişimin engellendiği ortaya çıktı.

MAHKEME KARARIYLA ERİŞİM ENGELİ

BTK internet sitesinde yer alan “Site Bilgileri Sorgu Sayfası”nda yapılan incelemede, platformun mahkeme kararıyla erişime kapatıldığı bilgisi kaydedildi.

BTK sorgusunda “armut.com, 04/12/2025 tarihli ve 2025/10762 D.İş sayılı İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." ifadesi yer alıyor. Böylece Armut.com’da yaşanan erişim sorununun teknik bir problem olmadığı, doğrudan yargı kararıyla alınan bir engelleme olduğu kesinleşmiş oldu.

Armut.com’un ne zaman yeniden erişime açılacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.