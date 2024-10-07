Apple, ekim ayında bazı ürünlerin üretimini durduracak Apple'ın bu ay gerçekleşmesi beklenen "Ekim ayı etkinliği" ile bir dizi ürünlerinin üretimini durdurması bekleniyor.

Haber Merkezi

Teknoloji dünyasının gözde markalarından Apple, yeni bir döneme giriyor. Son gelen bilgilere göre, şirket bu ay içinde bazı ürünlerinin üretimini durdurabilir.

Apple'ın yaklaşan ekim ayı etkinliği, hem heyecan verici yeni ürünlerin tanıtımına sahne olacak hem de bazı eski ürünlerin üretim hayatına veda etmesine neden olacak.

NELER TANITILACAK

Apple'ın M4, M4 Pro ve M4 Max işlemcilere sahip yeni 14 inç ve 16 inç MacBook Pro'ları tanıtması bekleniyor.

İşlemci yükseltmeleri dışında yeni MacBook Pro'lar büyük çoğunlukla önceki sürümleriyle aynı olacak.

Apple bu ay, Mac mini'nin yenilenmiş tasarımını da tanıtacak. Apple Mac mini'yi en son Ocak 2023'te M2 ve M2 Pro işlemcileriyle güncellemişti.

Ayrıca bu ay iMac'in de M3 işlemciden M4 işlemciye yükseltilerek yenilenmesi bekleniyor.

ÜRETİMİN DURDURULACAĞI ÜRÜNLER

Apple'ın yeni ürünlerini tanıttıktan sonra aşağıdaki modellerin üretimini durdurması bekleniyor:

M3 MacBook Pro

M2 Mac mini

M3 iMac

iPad mini 6