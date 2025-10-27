Apple Haritalar gelecek yıldan itibaren reklam göstermeye başlayacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Apple, iOS cihazlardaki reklam görünürlüğünü artırma stratejisinin bir parçası olarak 2026 yılından itibaren Apple Haritalar üzerinde reklam yayınlamayı planlıyor.

Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın dahili iOS reklamcılık çalışmalarının "güç kazandığını" belirtti.

APPLE HARİTALAR REKLAM STRATEJİSİ

Gelecek olan bu özellik, işletmelerin arama sonuçlarında daha iyi görünürlük elde etmek için ödeme yapmalarına olanak tanıyacak.

Bu strateji, geliştiricilerin belirli anahtar kelimeleri hedefleyebildiği App Store'da kullanılan mevcut modele benziyor.

Apple, reklamların alakalı ve kullanışlı olmasını sağlamak için yapay zeka teknolojisini kullanmayı planlıyor.

Ancak, Apple'ın iPhone'u AppleCare+, Apple Music ve Apple TV+ gibi kendi hizmetleri için bir "dijital reklam panosuna" dönüştürmesi nedeniyle tüketicilerin bu yeni hamleye de büyük tepki göstermesi bekleniyor.

LANSMAN 2026 İLKBAHARINDA OLABİLİR

Resmi bir açıklama olmasa da Gurman, reklam özelliğinin 2026 ilkbaharında, muhtemelen iOS 26.4 veya iOS 26.5 güncellemeleriyle gelebileceğini tahmin ediyor.