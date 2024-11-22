Apple hemen yüklemeniz gereken iPhone ve iPad güvenlik güncellemelerini yayınladı

Haber Merkezi

Apple, iPhone ve iPad kullanıcıları için iOS 18.1.1 ve iPadOS 18.1.1 güncellemelerini yayınladı.

Bu güncellemeler, CVE-2024-44308 ve CVE-2024-44309 olarak adlandırılan iki kritik güvenlik açığını kapatıyor.

GÜVENLİK AÇIKLARI CİDDİ TEHLİKE YARATIYOR

CVE-2024-44308 güvenlik açığı, JavaScriptCore çerçevesinde bulunuyor ve uzaktaki bir saldırganın kişisel verileri ve kayıtları çalmasına olanak tanıyabilir.

Bu açık, saldırganın cihazın kontrolünü ele geçirmesine, kötü amaçlı yazılım yüklemesine ve daha fazlasına yol açabilir.

CVE-2024-44309 ise WebKit tarayıcı motorundaki bir kusur. Bu açık, kötü amaçlı web içeriğini işleyen cihazların siteler arası betik saldırılarına maruz kalmasına neden olabilir.

HANGİ CİHAZLAR ETKİLENİYOR

Apple, iPhone XS ve sonrası, iPad Pro 13 inç, iPad Pro 12.9 inç 3. nesil ve sonrası, iPad Pro 11 inç 1. nesil ve sonrası, iPad Air 3. nesil ve sonrası, iPad 7. nesil ve sonrası ve iPad mini 5. nesil ve sonrası cihazların bu güvenlik açıklarından etkilendiğini belirtiyor.

GÜNCELLEME NASIL YÜKLENİR

Güncellemeyi yüklemek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne gidin ve talimatları izleyin.

iOS 18.2 YAKINDA GELİYOR

Apple, iOS 18.2 beta 4 sürümünü de yayınladı. Aralık ayında yayınlanması beklenen iOS 18.2, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve iPhone 16 serisine yeni Apple Intelligence özellikleri ekleyecek.