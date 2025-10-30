Apple ile Elon Musk görüşecek: Starlink, yakında iPhone'lara gelebilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX ile Apple arasında yıllar önce rafa kaldırılan uydu iş birliği yeniden gündeme geldi.

SpaceX, Apple’ın iPhone’larda kullandığı frekans bandını yeni Starlink uydularına ekleyerek potansiyel bir ortaklığa kapı araladı.

Bu hamle, gelecekte iPhone’ların Globalstar altyapısından çok daha hızlı uydu iletişimine kavuşabileceği anlamına geliyor.

Globalstar’ın 10 milyar dolara satılabileceği söylentileri ve teknolojisinin yavaş kalması da Apple'ı bu değişikliğe itiyor.

APPLE STARLINK İÇİN ZEMİN HAZIRLIYOR

SpaceX’in uydu internet hizmeti Starlink, 10 binden fazla uyduyla pazarın lideri konumunda.

Apple'ın da 2026 itibarıyla uydulardan tam internet erişimi sunacak iPhone modelleri üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

APPLE İLE ELON MUSK'IN HUSUMETİ ANLAŞMAYI SUYA DÜŞÜREBİLİR

İki şirket arasındaki geçmiş sürtüşmeler, bu potansiyel anlaşmanın önündeki en büyük engel olarak duruyor.

Elon Musk’ın App Store politikalarını eleştirmesi ve xAI’ın Apple’a açtığı dava, ilişkileri ciddi anlamda germişti.

Yine de bazı uzmanlar, Apple’ın eninde sonunda Starlink’in teknolojik gücünü kabul etmek zorunda kalacağını düşünüyor.