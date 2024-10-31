Apple, inceleme özetleriyle App Store deneyimini geliştirecek

Haber Merkezi

Apple, App Store'daki kullanıcı deneyimini geliştirmek için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Şirket, yapay zeka kullanarak uygulama incelemelerinin özetlerini oluşturacak.

Bu özetler, kullanıcıların bir uygulamayı indirmeden önce hakkında daha fazla bilgi edinmesini sağlayacak.

Yeni sistem, her uygulama için "en yaygın müşteri geri bildirimlerine" odaklanarak inceleme özetleri oluşturacak. Bu özetler, yeni incelemeler geldikçe güncellenecek ve böylece her zaman güncel kalacak.

GOOGLE PLAY STORE'A BENZER BİR YAKLAŞIM

Apple, bu özetlerin tam olarak nasıl görüneceğini henüz açıklamadı. Ancak, Google Play Store'da bu yılın başlarında kullanıma sunulan yapay zeka destekli inceleme özetlerine benzer bir tasarım bekleniyor.

Özetlerin, uygulamanın sayfasında açıklama ve ekran görüntülerinin yanında yer alması muhtemel.

Apple'ın bu özetleri, kullanıcı cihazlarında değil, kendi sunucularında oluşturmayı planladığı belirtiliyor. Bu sayede, özetlerin oluşturulması için kullanıcı cihazlarının kaynakları kullanılmayacak.

Otomatik olarak oluşturulan özetlerin doğruluğunu sağlamak için geliştiricilere, "yanlış" olduğuna inandıkları özetleri işaretleme seçeneği sunulacak.

App Store'da yaklaşık iki milyon uygulama bulunuyor. Bu nedenle, kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun uygulamayı bulmaları zor olabiliyor.

İnceleme özetleri, bu süreci kolaylaştırmayı ve kullanıcıların zaman kazanmasını sağlayacak.