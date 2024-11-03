Apple Intelligence, iPhone ve iPad'ler için Nisan 2025'te AB'de piyasaya sürülecek

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Apple'ın merakla beklenen yapay zeka sistemi Apple Intelligence, macOS kullanıcıları tarafından kullanılabilir hale geldi.

Ancak Avrupa Birliği'ndeki iPhone ve iPad kullanıcıları için aynı şeyi söylemek mümkün değil.

Dijital Piyasalar Yasası (DMA) nedeniyle Apple Intelligence'ın AB'deki iPhone ve iPad lansmanı Nisan 2025'e ertelendi.

MACOS KULLANICILARI ŞANSLI

AB'deki macOS kullanıcıları, Apple Intelligence'ı bugünden itibaren kullanmaya başlayabilirler.

Yazma Araçları, canlı transkripsiyonlar, bildirim özetleri gibi özellikler, uygun Mac'lerde kullanılabilir durumda.

Apple, AB'deki iPhone ve iPad kullanıcılarının Apple Intelligence'ı kullanabilmesi için Nisan 2025'i beklemesi gerektiğini duyurdu. Şirket, bu gecikmenin DMA düzenlemelerinden kaynaklandığını açıkladı.

YENİ DİLLER YOLDA

Apple Intelligence, şu anda İngilizce olarak kullanılabiliyor. Ancak Apple, nisan ayında ve yıl boyunca Çince, Korece, Fransızca, Japonca, İngilizce (Hindistan), İngilizce (Singapur), İtalyanca, Portekizce, İspanyolca, Almanca ve Vietnamca gibi daha fazla dil desteği ekleyeceğini duyurdu.

APPLE INTELLIGENCE'IN ÖZELLİKLERİ

Apple Intelligence, iOS 18.1 ve macOS Sequoia 15.1 ile birlikte kademeli olarak kullanıma sunulacak.

İlk etapta Yazma Araçları, canlı transkripsiyonlar, bildirim özetleri gibi özellikler sunulacak. iOS 18.2 ve macOS Sequoia 15.2 ile birlikte ChatGPT entegrasyonu, Genmoji, Görsel Zeka ve Görüntü Oyun Alanı gibi yeni özellikler eklendi.

Apple Intelligence'ı kullanabilmek için uyumlu bir iPhone, iPad veya Mac'e sahip olmanız gerekiyor. iPhone'larda iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve iPhone 16 serisi, iPad'lerde ise M serisi iPad'ler, Mac'ler ve yeni yedinci nesil iPad mini destekleniyor.