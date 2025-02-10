Apple, iOS 18.3.1 ile iPhone kullanıcılarını şaşırtmaya hazırlanıyor

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iOS 18.4'ün yayınlanmasını gerçekten dört gözle bekliyor olabilirsiniz. Çünkü Siri'ye gelen değişiklikler, dijital asistanın metinlere, e-postalara, takvim girişlerine erişmesine ve iPhone'unuzun ekranında ne olduğunu anlamasına olanak tanıyacak.

Yeni özellikle birlikte, Siri'ye "Bu hafta annemi ne zaman ve nereye öğle yemeğine götürüyorum?" gibi bir soru sorabileceksiniz.

Siri, bu sorunun cevabını arayarak takviminizi, e-postanızı ve metinlerinizi inceleyecek. Ayrıca, güncelleme Siri'nin tek bir komutla birden fazla görevi halletmesine olanak tanıyacak.

Bazı iPhone kullanıcıları, yeni ve geliştirilmiş Siri özelliklerini kullanabilmek için iOS 18.4'ü sabırsızlıkla bekliyor. Ancak, Apple iOS 18.4'ü yayınlanmadan önce beklenmedik bir güncelleme yayınlamayı planlıyor.

iOS 18.3.1 NELER SUNACAK

iOS 18.3.1'in 9to5Mac'in dahili ziyaretçi kayıtlarında belirdiği anlaşılıyor, bu da Apple'ın yakında yayınlanabilecek bu güncellemeyi test ettiği anlamına geliyor.

Geçmiş sürümlere dayanarak, Apple iOS 18.3.1'i bu ayın ikinci veya üçüncü haftasında yayınlayabilir.

HATA DÜZELTMELERİ VE GÜVENLİK YAMALARI

iOS 18.3.1'in, iOS 18'in yayınlanmasından bu yana iPhone modellerinde pil ömrünü tüketen bir sorun da dahil olmak üzere bazı hataları ortadan kaldırmasını bekliyoruz.

Umuyoruz ki bu güncelleme, iOS 18'in yayınlanmasından bu yana belirli iPhone modellerinin daha yavaş çalışmasına neden olan sorunu da düzeltir.

Bazı uygulamaların çökmesiyle ilgili başka şikayetler de yapıldı. Geçtiğimiz ay Apple, planlanmamış bir iOS 18.2.1 yayınladı ve güncellemenin "önemli hata düzeltmeleri sağladığını ve tüm kullanıcılar için önerildiğini" belirtti.