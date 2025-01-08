Apple, iPhone 16 yasağını kaldırmak için Endonezya ile görüşüyor

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Apple, iPhone 16'nın Endonezya'da satışına izin verilmesi için ülke yetkilileriyle görüşmelere başladı.

Endonezya, daha önce iPhone 16'nın satışını, Apple'ın yerel içerik şartını karşılamadığı gerekçesiyle yasaklamıştı.

YATIRIM GÖRÜŞMELERİ

Apple'ın üst düzey yöneticileri, Endonezya Sanayi Bakanlığı ile görüşerek iPhone 16'nın satışına izin verilmesi için gereken yatırım şartlarını görüşecek.

Endonezya, ülkede satılan akıllı telefonların en az yüzde 40'ının yerel içerikle üretilmesini zorunlu kılıyor. Apple, bu şartı karşılamadığı için iPhone 16'nın satışı yasaklanmıştı.

1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM PLANI

Apple, Endonezya'da akıllı telefon bileşenleri üretmek için 1 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı planlıyor. Ancak, bu yatırımın henüz kesinleşmediği belirtiliyor.

Endonezya, iPhone 16'nın yanı sıra Pixel 9'un da satışını yasaklamıştı. Ülke yetkilileri, resmi kanallar dışında ithal edilen telefonları devre dışı bırakmayı da düşünüyor.