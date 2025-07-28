Apple, iPhone 17 Pro'ya 8x zoom lens ekleyebilir: İşte kamera özellikleri

Apple'ın bir sonraki amiral gemisi telefonu iPhone 17 Pro hakkında ilk sızıntılar gelmeye başladı ve iddialar, cihazın kamera sisteminde büyük bir devrim yaşanacağına işaret ediyor.

Söylentilerin merkezinde ise 8x optik zoom yeteneği yer alıyor.

YENİ LENSLERLE 8X OPTİK ZOOM

iPhone 16 Pro'daki 5x optik zoom'un ardından, iPhone 17 Pro'nun yeni hareketli lens teknolojisi sayesinde 8x optik zoom sunabileceği konuşuluyor.

Bu yeni teknoloji, farklı odak uzaklıklarında kesintisiz optik yakınlaştırmaya olanak tanıyarak büyük bir atılım sağlayabilir.

YENİ KONTROL DÜĞMESİ VE "PRO" KAMERA UYGULAMASI

Diğer iddialar arasında, cihazın üst kenarına yerleştirilecek ve ayarlara hızlı erişim sağlayacak ikinci bir Kamera Kontrol düğmesi bulunuyor.

Ayrıca Apple'ın, Halide gibi profesyonel uygulamalarla rekabet edecek gelişmiş özelliklere sahip yeni bir "Pro" Kamera uygulaması üzerinde çalıştığı da söyleniyor.