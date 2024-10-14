Apple, iPhone 17 serisinde yeni pil teknolojisini kullanacak

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Apple, iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerinde kullanıma sunduğu yeni pil yapıştırıcısını, gelecek yıl piyasaya süreceği tüm iPhone 17 modellerinde de kullanacak.

Bu yeni teknoloji, pilin telefondan kolayca çıkarılmasını sağlayarak tamir ve geri dönüşüm süreçlerini kolaylaştırıyor.

Apple'ın yeni pil yapıştırıcısı, elektrikle indüklenen yapıştırıcı soyma teknolojisini kullanıyor. Bu teknoloji sayesinde, yapıştırıcıdan elektrik akımı geçirilerek pilin kolayca çıkarılması mümkün hale geliyor.

Akım, yapıştırıcının gücünü azaltarak pilin telefondan minimum güç kullanılarak çıkarılmasını sağlıyor.

Yeni teknoloji, iPhone'larda pil değişimini kolaylaştırarak ısı tabancaları, levye ve kuvvet kullanımına olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

Pil çıkarıldıktan sonra yeni pilin yerine sabitlenebilmesi için yeni bir yapıştırıcı tabakası uygulanması gerekiyor.

iPHONE 16'DA TEST EDİLMİŞTİ

Yeni pil yapıştırıcısı, ilk olarak iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerinde test edildi. Bu sayede Apple, Genius Bar çalışanlarından gelen geri bildirimlerle teknolojiyi geliştirme fırsatı buldu.