Call of Duty ve Battlefield gibi oyunların arkasındaki isimdi: Vince Zampella hayatını kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Oyun endüstrisinin en tanınmış simalarından biri olan Vince Zampella, Kaliforniya'da meydana gelen feci bir trafik kazasında hayatını kaybetti.

Modern savaş oyunlarının şekillenmesinde büyük rol oynayan ünlü ismin ani vefatı, teknoloji ve oyun dünyasında şok etkisi yarattı.

KAZANIN DETAYLARI BELLİ OLDU

Kaliforniya Otoyol Devriyesi kayıtlarına göre kaza, Angeles Crest Otoyolu'nda aracın kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarpması sonucu gerçekleşti.

Çarpmanın etkisiyle alev alan araçta sıkışan Zampella olay yerinde can verirken, kaza anında araçtan fırlayan yolcu ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BAŞARILARLA DOLU BİR MİRAS

Respawn Entertainment'ın kurucu ortağı olan Zampella; Titanfall, Apex Legends ve Star Wars Jedi gibi milyonlarca oyuncuya ulaşan yapımlara imza attı.

Özellikle Battlefield 2042 sürecinden sonra serinin liderliğini üstlenen deneyimli isim, serinin son oyununun başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesini sağlamıştı.

SEKTÖRDEN TAZİYE MESAJLARI YAĞDI

EA sözcüsü Justin Higgs, Zampella'yı vizyoner bir lider olarak tanımlarken onun çalışmalarının modern interaktif eğlenceyi derinden etkilediğini belirtti.

Battlefield ekibi de yayınladığı mesajda, Zampella'nın nesiller boyu oyuncuları şekillendiren nişancı ve aksiyon oyunlarına yaptığı katkıları saygıyla andı.