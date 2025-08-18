Abone ol: Google News

Apple, iPhone'lar için uzun zamandır beklenen özellikleri test ediyor

Apple'ın bir sonraki büyük ara güncellemesi olan iOS 26.4'ün testlerine başladığına dair kanıtlar ortaya çıkarken, tüm gözler uzun süredir ertelenen Apple Intelligence ve bağlamsal Siri özelliklerine çevrildi.

Yayınlama Tarihi: 18.08.2025 10:50
Teknoloji devi Apple, iPhone kullanıcılarının merakla beklediği Apple Intelligence özelliklerini içeren iOS 26.4 güncellemesini test etmeye başladı.

Henüz iOS 26 beta sürecindeyken, bir sonraki ara güncellemenin web günlüklerinde görülmesi, önemli yeniliklerin habercisi olabilir.

IOS 26.4 TESTLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bazı web sitelerinin ziyaretçi günlüklerinde, iOS 26.4 işletim sistemini çalıştıran cihazların tespit edildiği rapor edildi.

Bu durum, normalde 2026'nın başlarında yayınlanması beklenen güncelleme için testlerin şimdiden başladığını doğruluyor.

GECİKEN APPLE INTELLIGENCE VE YENİ SIRI

Söylentiler, bu güncellemenin en büyük yeniliğinin uzun zamandır beklenen Apple Intelligence ve bağlamdan haberdar Siri olacağı yönünde yoğunlaşıyor.

Apple'ın kendi büyük dil modeli (LLM) tarafından desteklenecek bu özellikler, daha önce duyurulmuş, ancak ertelenmişti.

BEKLENTİLER VE ÇIKIŞ TARİHİ

Apple'ın bu erken test hamlesi, üretken yapay zeka alanında iddialı özellikler sunma hazırlığı olarak yorumlanıyor.

iOS 26.4 güncellemesinin, yeni emojiler gibi daha küçük yeniliklerle birlikte Nisan 2026 gibi kullanıcılara sunulması muhtemel görünüyor.


