Apple kan kaybediyor: ABD'de satılan her üç telefondan ikisi Android CIRP'ın yeni raporuna göre, iPhone aktivasyon yüzdesi son yılların en düşük seviyesine geriledi.

ensonhaber.com

Apple'ın ilk çeyrek satışları, dünya genelinde yıllık bazda yüzde 9,6 düşüş gösterdi ve 50,1 milyon adette kaldı.

Apple'ın Çin'deki akıllı telefon satışları söz konusu dönemde yüzde 19,1 azalırken, ABD'den de benzer haberler geliyor.

iPhone tercih edenlerin sayısı düştü

Yeni telefonların aktivasyonunu araştıran Consumer Intelligence Research Partners'in (CIRP) raporuna göre, ABD'de iPhone aktivasyon yüzdesi son yılların en düşük seviyesine geriledi.

iPhone'ların aktivasyon yüzdesi yüzde 33'e düşerken, bu pazarın geri kalanını Android telefonlar oluşturdu.

Satılan her 3 modelden 2'si Android

Son dört çeyreği baz alan CIRP raporuna göre, ABD genelinde satılan her üç telefondan ikisi Android oldu. Apple ise 2017 yılından bu yana böyle düşük bir veriyle hiç karşılaşmamıştı.

Bunun sorumlusu zayıf iPhone talebi olsa da rapor, aktivasyonların düşmesinin diğer nedenlerinden de bahsediyor.

Apple'ın, şu anda aktivasyon pazar payının üçte ikisini elinde bulunduran Android akıllı telefon üreticilerinin zorlu rekabetiyle karşı karşıya olduğu açık.

Android işletim sistemini çalıştıran birçok cihazın iPhone'lara kıyasla oldukça uygun fiyatlı olması, iPhone'lara olan ilginin azalmasının bir başka nedeni.

Kullanıcılar yenilik bekliyor

Bir başka neden ise kullanıcıların uzun süredir iPhone’larda yeni modele geçiş için geçerli bir neden bulamaması.

Müşterilerin büyük bir yüzdesi iPhone 16 serisini bekliyor olabilir, ancak Apple'ın yaklaşmakta olan amiral gemisi serisine ilişkin çelişkili raporlar mevcut.

Birkaç analist, yeni serinin ilgi çekici özelliklerden yoksun olacağını, bunun da Apple'ın iPhone sevkiyatlarının tüm yıl boyunca yüzde 15 düşmesine neden olabileceğini tahmin ediyor.

Bununla birlikte, bazı analistler ise iPhone 16 modellerinin yapay zeka çağına giriş yapacağını ve yeni gelecek özellikler sayesinde satışların artacağını söylüyor.