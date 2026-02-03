Apple kurucularının imzaladığı çek 2,4 milyon dolara satıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Apple'ın kurucu ortakları Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından imzalanan nadir bir çek, düzenlenen açık artırmada 2,4 milyon dolara satılarak rekor kırdı.

Asıl değeri sadece 500 dolar olan bu tarihi belge, orijinal tutarının tam 4 bin 800 katına el değiştirdi.

APPLE TARİHİNİN EN ÖNEMLİ FİNANSAL BELGESİ

16 Mart 1976 tarihli ve Wells Fargo tarafından "1 Numara" olarak işaretlenen çek, Apple'ın resmi kuruluşundan haftalar önce düzenlenmesiyle büyük önem taşıyor.

Müzayede evi yetkilileri, Jobs ve Wozniak'ın ilk gerçek ticari işlemini yansıtan bu parçayı Apple tarihinin en kritik finansal belgesi olarak nitelendiriyor.

APPLE-1'İN DOĞUŞUNDAKİ KİLİT İSME VERİLDİ

Söz konusu çek, Apple-1 bilgisayarının şemasını üretilebilir bir devre kartına dönüştüren tasarımcı Howard Cantin'e ödeme olarak verilmişti.

Bu satış, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birinin kuruluş aşamasındaki tarihi bir anı simgeliyor.