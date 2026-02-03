SpaceX, uzayda veri merkezi kuracak: Hedef 1 milyon uydu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

SpaceX, yapay zeka teknolojilerinin artan işlem gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla Federal İletişim Komisyonu'na (FCC) tarihi bir başvuruda bulundu.

Şirket, yörüngede güneş enerjisiyle çalışan ve toplamda bir milyon uydudan oluşacak devasa bir ağ kurmayı hedefliyor.

Başvuru detaylarına göre bu merkez, güneş enerjisiyle çalışacak ve yapay zeka ihtiyaçları için gereken bilgi işlem kapasitesini sağlayacak.

SpaceX, yörünge veri merkezlerinin düşük işletme maliyetleri nedeniyle artan talebi karşılamanın en verimli yolu olduğunu belirtiyor.

SAYI OLDUKÇA FAZLA

Şirket, her biri 50 kilometreye yayılan dar yörünge kabuklarında çalışacak bir milyon uydu konuşlandırmayı talep ediyor.

Bu sayı, şu anda yörüngede bulunan yaklaşık 9 bin 600 aktif Starlink uydusuna kıyasla astronomik bir artışı temsil ediyor.

Federal İletişim Kurulu'nun, geçmişte yaptığı gibi SpaceX'in talep ettiği bu devasa sayıyı düşürmesi muhtemel görünüyor.

Kurul daha önce şirketin 30 bin uydu talebi yerine çok daha düşük sayılara onay vermişti.