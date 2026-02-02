NASA, Artemis II astronotlarını uzay radyasyonundan nasıl koruyacak?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

NASA, Artemis II görevi için hazırlıklarını sürdürürken mürettebatı bekleyen en büyük tehlikelerden biri olan uzay radyasyonuna karşı önlemlerini artırıyor.

Alçak Dünya yörüngesinin ötesine geçecek olan ekip, Dünya'nın koruyucu manyetik kalkanından uzaklaşarak kanser riski taşıyan yoğun kozmik ışınlarla karşı karşıya kalacak.

VAN ALLEN KUŞAKLARI TEHLİKELİ

Ay yolculuğu sırasında mürettebat, Dünya'nın manyetik alanı tarafından tutulan iki büyük radyasyon halkası olan Van Allen kuşaklarından geçmek zorunda kalacak.

Sistem testleri nedeniyle bu bölgelerde Apollo görevlerine kıyasla daha uzun süre kalacak olan ekip, Dünya'dakinden 100 kata kadar daha fazla radyasyona maruz kalabilir.

NASA mühendisleri, Orion kapsülünü radyasyonu maksimum düzeyde emmesi için gelişmiş bir kalkan sistemiyle tasarladı.

Olası bir güneş fırtınası durumunda ise astronotlar, malzemeleri üst üste yığarak aracın merkezinde geçici bir fırtına sığınağı oluşturacak.

Kapsül korumasına ek olarak astronotların hayati organlarını korumak amacıyla tasarlanan yenilikçi AstroRad yeleğini giymeleri planlanıyor.

Uzmanlar, alınan bu önlemlerle birlikte 10 günlük görev süresince maruz kalınacak radyasyon dozunun güvenli sınırlar içinde kalacağını öngörüyor.