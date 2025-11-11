Apple, LGBT uygulamalarını App Store'dan kaldırmaya başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Apple, Çin'deki App Store'undan iki popüler LGBTQ+ tanışma uygulaması olan Blued ve Finka'yı kaldırdı.

Bu karar, ülkenin en üst düzey internet düzenleyicisi ve sansür kurumu olan Çin Siber Uzay İdaresi'nin (CAC) talebi üzerine alındı.

APPLE: YEREL YASALARA UYUYORUZ

Bir Apple sözcüsü, "Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki yasalara uyuyoruz." diyerek kararı doğruladı. Sözcü, bu kaldırma işleminin yalnızca Çin'deki App Store ile sınırlı olduğunu belirtti.

Uygulamaların bir süredir diğer ülkelerde zaten mevcut olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Finka'nın geliştiricisi bu yılın başlarında uygulamayı Çin dışı mağazalardan çekmişti, Blued ise yalnızca Çin'de mevcuttu.

KULLANICILAR KULLANMAYA DEVAM EDEBİLECEK

Blued ve Finka, Çin'deki en popüler eşcinsel tanışma uygulamaları arasında yer alıyordu. Uygulamaları daha önce indirmiş olan kullanıcılar, cihazlarında kullanmaya devam edebilecekler.

Ancak bu kaldırmanın kalıcı mı yoksa geçici mi olduğu henüz belli değil. Blued'in 2020 itibarıyla 49 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı bulunuyordu.

ULUSLARARASI VERSİYONU DEVAM EDİYOR

Blued'in uluslararası versiyonu ise geçen yıl HeeSay olarak yeniden markalaşmıştı.

HeeSay, ABD de dahil olmak üzere farklı ülkelerdeki uygulama mağazalarında hâlâ mevcut ve indirilebiliyor.