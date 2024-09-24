Apple memnun değil: iPhone 16 satışları beklenenden düşük kaldı Apple'a yakın kaynaklar, iPhone 16 satışlarının beklenenden daha zayıf kaldığını söylüyor. İşte detaylar.

Haber Merkezi

Merakla beklenen iPhone 16 modelleri, geçtiğimiz günlerde düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.

Apple; iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max olmak üzere 4 yeni model sergiledi.

SATIŞLAR BEKLENTİLERİN ALTINDA

Apple'ın amiral gemisi modeli iPhone 16'nın satışlarının, tahminlerin oldukça altında kaldığına dair iddialar gündeme geldi.

Apple, yeni iPhone'ları piyasaya sürdükten hemen sonra, tüm çalışanlarına indirimli satın alma imkânı sunuyor. Ancak şirket, yeni telefonlara olan talep yüksek olduğunda, çalışanlarının bu haktan yararlanmaları için bir süre beklemelerini istiyor.

Deneyimli Apple analisti Ming Chi Kuo tarafından yapılan açıklamaya göre Apple, satışlar düşük seyrettiği için bu yıl bekleme süresini ortadan kaldırdı.

Apple çalışanları, müşterilerle paralel olarak indirimli iPhone'lara sahip olabilecek. Apple'ın belki de en güvenilir sızıntı kaynaklarından olan Mark Gurman da bu durumu doğruladı.

Tüm bunlardan yola çıkarak, iPhone 16 satışlarının Apple'ı tatmin etmediği bildiriliyor.

APPLE'IN UMUDU iPHONE 16 PRO MAX

Rapora göre, Apple'ın en çok umut bağladığı model, en üst segmentteki iPhone 16 Pro Max.

Üretilecek telefonların yaklaşık yüzde 37'si bu modele ayrılmış durumda. Bu durum, Pro Max modelinin sunduğu gelişmiş özellikler ve daha geniş bir kitleye hitap etmesiyle açıklanabilir.

Diğer modellerin üretim sayısı ise şu şekilde olacak:

iPhone 16 Plus: 5,8 milyon

iPhone 16: 24,6 milyon

iPhone 16 Pro: 26,6 milyon

iPhone 16 Pro Max: 33,2 milyon