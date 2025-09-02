Apple, mevcut iPhone kullanıcılarının yüzde 30'unu rakiplerine kaptırabilir

iPhone kullanıcıları arasında yapılan yeni bir anket, Apple'ın katlanabilir telefon pazarına girmekte gecikmesinin ciddi sonuçları olabileceğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, mevcut iPhone sahiplerinin yaklaşık üçte biri, Apple'ın kendi modelini çıkarmaması durumunda rakip markaların katlanabilir telefonlarına geçiş yapmayı düşünüyor.

YÜZDE 30'LUK BÜYÜK RİSK

SellCell tarafından 2 bin iPhone sahibiyle gerçekleştirilen ankete göre, Apple 2026 yılına kadar katlanabilir iPhone modelini piyasaya sürmezse, kullanıcıların yüzde 20,1'i Samsung'un Galaxy Z serisine geçmeyi düşünecek.

Bir diğer yüzde 10,2'lik kesim ise Google'ın katlanabilir Pixel modeline geçeceğini belirterek toplam riski yüzde 30,3'e çıkarıyor.

IPHONE 17'YE İLGİ YÜKSEK, ANCAK...

Anketin diğer bulgularına göre, katılımcıların yüzde 68,3'ü önümüzdeki hafta tanıtılacak olan iPhone 17 serisine geçmeyi planlıyor.

Ancak kullanıcıları yeni bir iPhone almaktan alıkoyacak en önemli etkenin yüzde 68,9 ile yüksek fiyat olduğu görülüyor.

Katılımcıların yüzde 51'i, yapay zekâ, daha iyi fiyatlandırma ve katlanabilir telefonlar gibi özellikler sayesinde Android'in artık daha çekici hale geldiğini belirtiyor.

Bu veriler, Apple'ın katlanabilir iPhone'u daha fazla geciktirmesinin marka sadakatini olumsuz etkileyebileceğini gösteriyor.