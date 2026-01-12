Milyonlarca kullanıcının verileri çalındı mı: Instagram'dan resmi açıklama geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son günlerde çok sayıda Instagram kullanıcısı, talep etmedikleri halde platformdan gelen parola sıfırlama e-postalarıyla karşı karşıya kaldı.

Antivirüs yazılım şirketi Malwarebytes, bu hareketliliğin 17,5 milyon kullanıcının hassas bilgilerini içeren büyük bir veri ihlaliyle bağlantılı olduğunu iddia etti.

MALWAREBYTES: 17,5 MİLYON KULLANICI ETKİLENDİ

Malwarebytes, rutin karanlık ağ taramaları sırasında kullanıcı adları, telefon numaraları ve e-posta adresleri gibi verilerin satışa çıkarıldığını tespit ettiğini belirtti.

Şirket, bu sızıntının 2024 yılındaki bir API açığıyla bağlantılı olabileceğini ve verilerin siber suçlular tarafından kötüye kullanılabileceğini öne sürdü.

INSTAGRAM: GÜVENLİK İHLALİ YOK

İddiaların ardından resmi bir açıklama yapan Instagram, sistemlerinde herhangi bir güvenlik ihlali yaşanmadığını ve kullanıcı hesaplarının tamamen güvende olduğunu bildirdi.

Platform, dışarıdan bir tarafın otomatik olarak parola sıfırlama e-postaları talep etmesine yol açan teknik bir sorunun düzeltildiğini vurguladı.

Uzmanlar, şirketin "ihlal yok" açıklamasına rağmen kullanıcıların hesap güvenliği için şifrelerini değiştirmelerini ve iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmelerini öneriyor.

Ayrıca Meta Hesap Merkezi üzerinden hesaba giriş yapılan cihazların düzenli olarak kontrol edilmesi tavsiye ediliyor.