Bilgisayar fiyatları artacak: Samsung'dan bellek fiyatlarına yüzde 100 zam

Teknoloji devi Samsung, bellek üreticileriyle yaptığı yeni anlaşmalarda DDR5 sözleşme fiyatlarında ciddi bir artışa gitti.

Şirketin RAM maliyetlerini yüzde 100'ün üzerinde yükseltmesi, hem kişisel bilgisayar hem de sunucu donanımlarında fiyat baskısı oluşturacak.

ÜRETİM KAPASİTESİ YAPAY ZEKAYA KAYIYOR

Yaşanan bu fiyat artışının arkasında DRAM piyasasındaki daralma ve üretim kapasitesinin yapay zeka sunucuları gibi yüksek performanslı alanlara kaydırılması yatıyor.

Modern sistemlerin temel bileşeni olan DDR5 belleklerdeki bu yükseliş, doğrudan toplam sistem maliyetlerine yansıyacak.

2026 YILINDA MALİYETLER ARTACAK

Samsung'un stratejik fiyat güncellemesi, özellikle 2026 yılında bilgisayar ve veri merkezi ürünlerinde bellek maliyetlerini önemli ölçüde artırma potansiyeli taşıyor.

Bu durumun hem bireysel PC kullanıcıları hem de kurumsal satın alımlar için ciddi bir ek maliyet kalemi oluşturması bekleniyor.