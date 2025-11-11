Apple Music'in çok sevilen özelliği Spotify'a geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Spotify, Apple Music ile olan rekabetinde geri kalmamak adına yeni bir özellik daha kullanıma sunacak.

Şirket, kullanıcıların uzun zamandır beklediği şarkı sözü çevirisi özelliğini yakında hayata geçirecek.

APPLE MUSIC EYLÜL AYINDA SUNMUŞTU

Apple Music bu özelliği Eylül ayında kullanıcılarına sunmuştu ve artık Spotify'da da test süreci tamamlanmak üzere. Ancak Spotify kullanıcıları için asıl endişe kaynağı çevirilerin doğruluğu olacak.

Şirket, şarkı sözlerini Musixmatch verileriyle sağlıyor. Bu sistem, geçmişte hatalı sözler nedeniyle eleştirildiği için yeni özellikteki çeviri doğruluğu kritik bir test olacak.

SPOTIFY UZUN SÜREDİR TEST EDİYORDU

Spotify, bu özelliği Apple Music'ten çok daha önce, 2023 yılında test etmeye başlamıştı. O dönemden bu yana şirketin farklı bölgelerde testler yaptığı öne sürülmüştü.

Global lansman için 2026 yılına işaret edilse de Spotify tarafından son testlere dair net bir bilgi verilmedi.