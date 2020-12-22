Apple, ödeme alamadığı için isyan eden Hindistan'daki işçilerden özür diledi

Apple, ödeme alamadığı için isyan eden Hindistan'daki işçilerden özür diledi

Wistron'un iPhone üretim tesisinde uzun süredir maaşları eksik yatan işçiler, yönetim ofisini basarak tepkilerini dile getirmişti. Apple ise mağdur olan işçilerden özür diledi ve durumu kabul etti.

Apple'ın Foxconn ile birlikte en büyük tedarik ortaklarından biri olan Wistron, salgın sürecinde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle maddi zorluklarla uğraşmak zorunda.

Tayvan merkezli teknoloji devi Wistron tarafından işletilen Hindistan'daki iPhone üretim fabrikasında maaşlarını alamayan işçiler, yönetim ofisini basarak ortalığı savaş alanına çevirmişti.

Narsapura'daki tesiste gerçekleşen olayda, gece vardiyasını tamamladıktan sonra tesisten çıkan yaklaşık 2 bin işçi, şirketin mobilyalarını ve montaj birimlerini tahrip etmeye başlamış, araçları ateşe vermiş ve yönetici ofislerini basmıştı.

iPhone işçileri yönetim ofisini bastı

EKSİK MAAŞ İSYANI

Yerel basına konuşan işçiler, şirkete başladıkları sırada kendilerine vadedilen miktarın ödenmemesine kızdıklarını belirtirken, aldıkları maaşın her ay kademeli olarak azaldığını iddia etmişti.

Olayın ardından açıklama yapan Wistron, Hindistan'daki operasyonlarından sorumlu üst düzey yetkilisini görevden alarak tüm suçlamaları kabul etti ve işçilerden özür diledi.

APPLE'DAN DA ÖZÜR GELDİ

Apple yaptığı açıklamada, ekim ve kasım aylarında işçilerin ödemelerinin düzenli olarak yapılamadığını söyledi ve işçilerden özür diledi.

Apple, aynı zamanda Wistron'un düzeltici önlemler alıp uygulayana kadar Apple'dan yeni bir iş alamayacağını söyledi.

Apple olarak önceliklerinin çalışanların ücretlerinin tam yatırılması ve tüm çalışanlara saygılı davranılması olduğunu dile getiren şirket, Wistron'un bu tutumu karşısında hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti.