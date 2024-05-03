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iPhone satışlarında düşüş var: Apple ilk çeyrekte ne kadar kazandığını açıkladı

iPhone satışlarında düşüş var: Apple ilk çeyrekte ne kadar kazandığını açıkladı Apple'ın geliri, 30 Mart'ta sona eren 3 aylık dönemde yıllık yüzde 4 azalmasına rağmen 90,8 milyar dolarla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.