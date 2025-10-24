Apple, önümüzdeki 3 yıl boyunca yeni iPhone tasarımları sunacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Apple’ın iPhone 17 serisi henüz yeni tanıtılmış olsa da Kore'den gelen yeni iddialar gelecek planlarını ortaya koydu.

İddialara göre Apple, önümüzdeki 3 yıl boyunca her yıl radikal yeni iPhone tasarımları sunmaya hazırlanıyor.

2026'DA İLK KATLANABİLİR IPHONE GELİYOR

Plana göre 2026 yılında Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modeli tanıtılacak. Bu cihazın, Samsung Galaxy Z Fold benzeri yatay katlanan bir yapıya sahip olması bekleniyor.

Telefonda 5,5 inç ve 7,8 inçlik LTPO+ OLED ekranların yer alacağı ve kırışma sorununun ortadan kaldırılacağı da söylentiler arasında.

2027'DE 20. YILA ÖZEL ÇERÇEVESİZ TASARIM

Bir sonraki büyük yenilik, 2027'de çıkacak 20. yıl özel iPhone tasarımı olacak. Bu modelin, kenarlarında neredeyse hiçbir çerçevesi olmayan, tamamen ekrandan oluşan bir yapıya sahip olması muhtemel.

2028'DE İKİNCİ KATLANABİLİR MODEL: FLIP TASARIMI

Apple, 2028'de ise ikinci katlanabilir telefonunu piyasaya sürecek. Bu cihazın Samsung Galaxy Z Flip benzeri dikey katlanan, kompakt ve hafif bir model olacağı belirtiliyor.