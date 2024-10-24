Apple, oyunlara özel yeni bir uygulama mağazası geliştiriyor

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9to5Mac kaynaklarına göre, Apple gelecekteki bir iOS güncellemesiyle birlikte oyunlara adanmış yeni bir App Store benzeri uygulama sunacak.

Bu yeni uygulama, App Store ve Game Center'ın işlevlerini tek bir platformda birleştirerek oyunculara daha sorunsuz bir deneyim sunacak.

Yeni uygulamanın Game Center'ın yerini almayacağı, bunun yerine kullanıcının Game Center profiliyle entegre olacağı belirtiliyor.

YENİ UYGULAMANIN ÖZELLİKLERİ

9to5Mac'in kaynakları, yeni uygulamanın "Şimdi Oyna" sekmesi, oyuncular ve arkadaşlar için ayrı sekmeler gibi birden fazla sekmeye sahip olacağını belirtiyor.

"Şimdi Oyna" bölümünde editoryal içerik, oyun önerileri, zorluklar, liderlik tabloları gibi içerikler yer alacak.

Hem App Store hem de Apple Arcade'den oyunlar, yeni uygulama mağazasında bulunabilecek. Ayrıca, oyun etkinlikleri ve güncellemeler hakkında bilgiler de bu platformda paylaşılacak.

FACETIME VE IMESSAGE ENTEGRASYONU

Apple'ın oyun uygulamasıyla FaceTime ve iMessage entegrasyonu üzerinde çalıştığı da gelen bilgiler arasında.

Bu sayede oyuncular birbirleriyle daha kolay iletişim kurabilecekler. Ayrıca, geliştiriciler Uygulama Kliplerine dayalı mini oyunlar da sağlayabilecekler.

Yeni oyun App Store uygulamasının, iOS 18 güncellemesiyle mi yoksa gelecek yıl iOS 19 ile mi sunulacağı henüz belli değil.