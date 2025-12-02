Apple, popüler iPhone modeline artık destek vermeyecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Apple, küçük ekranlı tasarımıyla bir döneme damga vuran birinci nesil iPhone SE modelini "eskiyen ürünler" kategorisine dahil etti.

Bu kararla birlikte söz konusu model, artık dünya genelindeki Apple mağazalarında donanım hizmeti ve desteği görmeyecek.

7 YILLIK SÜRE DOLDU

Apple politikalarına göre bir ürünün satışı durdurulduktan yedi yıl sonra o cihaz "eski" olarak kabul ediliyor.

Eylül 2018 tarihinde üretimi sonlandırılan iPhone SE, bu süreyi doldurduğu için listeye eklendi.

IPHONE SE 1. NESİL ÖZELLİKLERİ

Döneminin en güçlü 4 inçlik telefonu olarak lanse edilen cihaz, iPhone 6s serisinde de kullanılan 64 bit A9 işlemciden güç alıyordu.

Ayrıca 12 megapiksel iSight kamera, 4K video kaydı ve Live Photos gibi özelliklerle kullanıcıların beğenisine sunulmuştu.

YERİNİ IPHONE 16E MODELİNE BIRAKTI

Apple, bu efsane modelin ardından iPhone 8 tasarımını temel alan ikinci ve üçüncü nesil SE modellerini piyasaya sürmüştü.

Ancak Şubat 2025 itibarıyla iPhone SE serisi, yerini iPhone 16e modeline bırakarak tamamen üretimden kaldırıldı.