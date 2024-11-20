Apple resmen duyurdu: Eski iPhone'larda iCloud çalışmayacak

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Apple, eski işletim sistemlerini kullanan cihazlar için iCloud yedekleme desteğini sonlandırıyor.

iOS 8 veya daha eski bir sürümü çalıştıran iPhone ve iPad'ler, 18 Aralık 2024 tarihinden itibaren iCloud üzerinden yedeklenemeyecek. Ayrıca, bu cihazlarda bulunan mevcut iCloud yedeklemeleri de silinecek.

İOS 9 VE ÜZERİ GEREKLİ

Apple, kullanıcıları bu değişiklik hakkında e-posta yoluyla bilgilendirdi. Şirket, iCloud üzerinden yedekleme yapabilmek için iOS 9 veya üzeri bir sürümün gerekli olduğunu belirtti.

Bu değişiklik, sadece iCloud yedekleme özelliğini etkiliyor. Cihazlarda depolanan uygulamalar ve veriler, iCloud yedekleme desteği sona erse bile cihazda kalmaya devam edecek.

MANUEL YEDEKLEME SEÇENEĞİ

Apple, kullanıcıların cihazlarını manuel olarak bir Mac veya Windows PC'ye yedeklemeye devam edebileceklerini belirtti.

Bu sayede, iCloud yedekleme desteği sona erse bile kullanıcılar verilerini güvende tutabilecekler.

NEDEN İOS 9 VE ÜZERİ

Apple, bu değişikliği "yayınlanmış minimum yazılım gereksinimleri" ile "daha yakın uyum" sağlamak amacıyla yaptığını açıkladı.

iOS 9 ile birlikte Apple, iCloud yedeklemeleri için CloudKit altyapısını kullanmaya başladı. Şirket, artık eski yedekleme sistemini desteklemeyi bırakıyor.

iOS 8 veya daha eski bir sürümü kullanan ve iCloud yedekleme özelliğini kullanmaya devam etmek isteyen kullanıcıların, cihazlarını iOS'un en son sürümüne güncellemeleri gerekiyor.