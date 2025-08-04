Apple, şimdiye kadar kaç adet iPhone sattığını açıkladı

Teknoloji devi Apple, son kazanç toplantısında önemli bir kilometre taşını geride bıraktığını açıkladı.

CEO Tim Cook, 2007'deki ilk lansmanından bu yana dünya genelinde 3 milyarıncı iPhone'un satıldığını duyurdu.

REKOR SATIŞLARA GÜMRÜK VERGİSİ GÖLGESİ

Bu tarihi başarıya rağmen Apple, ABD'nin yeni ithalat politikaları nedeniyle artan maliyetlerle karşı karşıya.

Tim Cook, geçtiğimiz çeyrekte gümrük vergileri için 800 milyon dolar ödediklerini, önümüzdeki çeyrekte ise bu faturanın 1,1 milyar doları aşmasını beklediklerini söyledi.

ÇÖZÜM HİNDİSTAN'DA ÜRETİM

Apple, bu tarifelerin etkisini azaltmak için üretim stratejisinde önemli bir değişikliğe gitmişti.

Cook, ABD'de satılan iPhone'ların çoğunun artık Çin yerine Hindistan'da üretildiğini doğruladı.