Apple, Siri'nin tasarımını bir kez daha değiştiriyor

Teknoloji devi Apple, dijital asistanı Siri için hem görsel hem de işlevsel olarak büyük bir güncelleme hazırlığında.

Şirket, 2026'nın başlarında Siri için yeniden tasarlanmış bir arayüzü tüm iPhone ve iPad kullanıcılarına sunmayı planlıyor.

TÜM CİHAZLAR İÇİN TEK TASARIM

Apple, geçtiğimiz yıl Siri'nin görünümünü güncellemiş, ancak bu yeni tasarımı sadece Apple Intelligence destekli cihazlara özel kılmıştı.

Gelecek yılın başında yayınlanacak yeni güncellemeyle birlikte ise bu ayrım ortadan kalkacak ve tüm cihazlarda tek tip, modern bir Siri tasarımı kullanılacak.

SIRI GERÇEK BİR ASİSTANA DÖNÜŞÜYOR

Bu görsel yenilik, Siri'nin yeteneklerindeki büyük bir artışla birlikte gelecek.

Güncelleme sonrası Siri, uygulamalar içinde "fotoğrafı bul, düzenle ve gönder" gibi çok adımlı ve karmaşık komutları tamamen sesle yerine getirebilecek.