Apple, ticari sır çaldığı gerekçesiyle Oppo'ya dava açtı

Teknoloji devi Apple, Çinli üretici Oppo'ya karşı kurumsal casusluk ve ticari sırlarını çalma iddiasıyla federal mahkemede dava açtı.

Apple, sunduğu kanıtlarla iddiaların asılsız olmadığını gösterdi ve davanın merkezinde eski bir çalışan olan Chen Shi'nin yer aldığını belirtti.

O TARTIŞMALI MESAJ ORTAYA ÇIKTI

Dava dosyasındaki en çarpıcı kanıt, Chen Shi'nin Apple'dan ayrılmadan önce Oppo'nun sağlık başkan yardımcısına gönderdiği bir mesaj oldu.

Shi, bu mesajda "çeşitli dahili materyalleri incelediğini ve mümkün olduğunca çok bilgi toplamak için çok sayıda toplantı yaptığını" ve bunları Oppo ile paylaşacağını açıkça itiraf etti.

OPPO'DAN RESMİ YALANLAMA GELDİ

Apple Oppo davasıyla ilgili bir açıklama yapan Oppo, Apple'ın iddialarını reddetti ve Chen Shi'nin masum olduğunu savundu.

Şirket, yasal sürece aktif olarak iş birliği yapacaklarını ve adil bir yargılamanın gerçekleri ortaya çıkaracağından emin olduklarını belirtti.

Apple'ın iddiasına göre, Shi şirketten ayrılmadan hemen önce gizli bilgilere erişmiş ve bu dosyaları bir USB belleğe aktarmıştı.

Shi'nin meslektaşlarına ebeveynlerine bakmak için Çin'e döneceğini söylemesi, ancak ABD'de bir Oppo mağazasına taşınması da Apple tarafından sunulan kanıtlar arasında yer aldı.