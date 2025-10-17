Apple, Türkiye'deki tüm iPad fiyatlarına zam yaptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, dün yeni M5 işlemcisini ve bu çipe sahip yeni iPad Pro'yu duyurmasının ardından Türkiye'deki tüm iPad fiyatlarını güncelledi.

Yeni M5'li iPad Pro'lar zaten yüksek fiyatlardan satışa sunulurken, mevcut diğer modellere de zam geldi.

M5 IPAD PRO, M4'TEN DAHA PAHALI GELDİ

Apple, M5 işlemcili yeni iPad Pro'nun gelişiyle birlikte M4 işlemcili bir önceki neslin satışını durdurdu.

M4 iPad Pro'nun 49 bin 999 TL olan başlangıç fiyatı, M5'li yeni modelde 59 bin 999 TL'ye yükseltildi.

DİĞER MODELLER DE ZAMLANDI

Zam dalgası sadece Pro modellerle sınırlı kalmadı. Şirket, Türkiye'de halihazırda satılmakta olan diğer tüm iPad modellerinin fiyatlarını da artırdı.

Yapılan zamların ardından iPad Air'in başlangıç fiyatı 29 bin 999 TL'den 34 bin 999 TL'ye, iPad mini'nin başlangıç fiyatı 24 bin 999 TL'den 29 bin 999 TL'ye ve standart iPad'in başlangıç fiyatı ise 16 bin 999 TL'den 19 bin 999 TL'ye yükseldi.

Bu artışlar, tabletin depolama ve bağlantı seçeneklerine göre daha da yükseliyor.