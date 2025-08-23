Apple Türkiye’den iCloud ücretlerine zam! İşte yeni abonelik ücretleri…

Teknoloji devi Apple’ın en çok kullanılan hizmetlerinden biri olan iCloud, yıllardır kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor.

Fotoğraf, video, müzik ve belgeleri güvenle saklama imkânı sunan bu bulut depolama servisi, cihaz hafızasına bağımlılığı ortadan kaldırarak kullanıcıların içeriklerine dünyanın her yerinden erişebilmesine olanak tanıyor.

Türkiye’de de geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan bu hizmet, hem kişisel verilerin güvenliği hem de pratikliği nedeniyle yoğun ilgi gören iCloud için önemli bir karar aldı. Şirket, bulut depolama servisinin fiyatlarını kayda değer ölçüde artırma yoluna gidiyor.

FİYATLAR ARTTI!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bulut depolama alanı iCloud Türkiye fiyatlarına yüzde 60’a varan oranda zam yaptı. Yapılan zammın ardından yeni abonelik ücretleri netleşti. İşte, zammın ardından yeni iCloud abonelik ücretleri:

50 GB’lık paket: 24,99 TL’den 39,99 TL’ye

200 GB’lık paket: 79,99 TL’den 129,99 TL’ye

2 TB’lık paket: 249,99 TL’den 399,99 TL’ye

Şirketin yüksek depolama alanı sunan 6 TB (1.299,99 TL) ve 12 TB (2.499,99 TL) paketlerinin fiyatları ise aynı kaldı.