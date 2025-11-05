Apple, ucuz MacBook modeli için çalışmalara başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Apple; öğrenciler, işletmeler ve günlük kullanıcılara yönelik ilk uygun fiyatlı MacBook modeli piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Bu hamle, şimdiye kadar yüksek kâr marjlı üst düzey cihazlara odaklanan teknoloji devi için büyük bir değişimi işaret ediyor.

Kod adı J700 olan yeni cihaz, şu anda Apple tesislerinde test ediliyor. Yurt dışı tedarikçilerle erken üretime de başlanmış durumda.

CHROMEBOOK VE GİRİŞ SEVİYESİ PC KULLANICILARI HEDEFLENİYOR

Yakında piyasaya sürülecek uygun fiyatlı Mac, Chromebook ve giriş seviyesi Windows PC'lerden gelen müşterileri cezbetmeyi hedefliyor.

Cihaz, çoğunlukla internette gezinen veya hafif düzenlemeler yapan kullanıcılara hitap edecek.

Apple ayrıca tablet yerine geleneksel bir dizüstü bilgisayar deneyimini tercih edebilecek potansiyel iPad alıcılarını da hedefliyor.

BİLGİSAYAR ÇİPİ YERİNE IPHONE İŞLEMCİSİ KULLANILACAK

Apple, daha az gelişmiş bileşenler kullanarak yeni cihazın fiyatını 1.000 doların oldukça altına çekmeyi planlıyor.

Dizüstü bilgisayar, bir iPhone işlemciyle çalışacak ve daha düşük kaliteli bir LCD ekrana sahip olacak.

Ekran, MacBook Air'daki 13,6 inç ekrandan daha küçük olacak ve bu da onu Apple'ın şimdiye kadarki en küçük Mac ekranı yapacak.

APPLE'IN PC PAZAR PAYINI ARTIRABİLİR

Apple'ın düşük maliyetli dizüstü bilgisayar segmentine girişi, küresel PC pazar payı için oyunun kurallarını değiştirebilir.

Apple şu anda küresel PC pazarının yaklaşık yüzde 9'una sahip ve sektörde dördüncü sırada yer alıyor.