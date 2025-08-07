Apple, üretimi ABD'ye taşımak için 600 milyar dolar yatırım yapacak

Teknoloji devi Apple, ABD Başkanı Donald Trump ile yapılan görüşmenin ardından ülkedeki yatırım planlarını büyütme kararı aldı.

CEO Tim Cook, daha önce 500 milyar dolar olarak açıklanan yatırım miktarının 100 milyar dolar daha artırılarak 600 milyar dolara çıkarıldığını açıkladı.

HEDEF: ÜRETİMİ ABD'YE TAŞIMAK

Bu yatırım artışıyla birlikte Apple, "Amerikan Üretim Programı" (AMP) adını verdiği yeni bir programı da duyurdu.

Bu programın temel amacı, şirketin tedarik zincirini ve üretimini kademeli olarak ABD'ye geri getirmek.

CORNING İLE İLK BÜYÜK ADIM ATILDI

Bu program kapsamındaki ilk somut adım, iPhone'ların cam tedarikçisi Corning Inc. şirketine yapılan 2,5 milyar dolarlık ek yatırımla atıldı.

Bu sayede artık tüm iPhone ve Apple Watch'ların koruyucu camları ABD'nin Kentucky eyaletindeki tesislerde üretilecek.