Apple, uygun fiyatlı MacBook üzerinde çalışıyor: İşte fiyatı

Teknoloji devi Apple'ın, dizüstü bilgisayar pazarında dengeleri değiştirebilecek yeni ve çok daha uygun fiyatlı bir MacBook modeli üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Söylentilere göre şirket, başlangıç fiyatı 599 dolar olacak yeni bir model hazırlıyor.

IPHONE İŞLEMCİSİ KULLANACAK

Yeni modelin en büyük farklarından biri donanım tarafında olacak.

Maliyetleri düşürmek amacıyla bu yeni MacBook'un, M serisi çipler yerine iPhone 16 Pro modellerinde kullanılan A18 Pro işlemcisini kullanabileceği konuşuluyor.

2025 SONUNDA PİYASADA OLABİLİR

12.9 inçlik daha küçük bir ekrana sahip olması beklenen bu uygun fiyatlı MacBook'un 2025 sonu ya da 2026 başında piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

Apple, bu hamleyle özellikle öğrenciler ve bütçesini düşünen kullanıcıları hedefleyerek pazarda kendine önemli bir yer edinmeyi amaçlıyor.