Apple Vision Pro raflarda kaldı: İlgi azalmaya devam ediyor Apple'ın 3 bin 500 dolarlık karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro, son zamanlarda pek ilgi görmemeye başladı. Başlığın mağaza satışları düşmeye devam ediyor.

ensonhaber.com

Apple, geçtiğimiz yıl düzenlenen WWDC geliştiriciler konferansında karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro'yu resmen tanıtmıştı.

Çevreyle etkileşim konusunda bugüne kadar piyasaya sürülen en gelişmiş gözlüklerden birisi olan Apple Vision Pro, bu yılın başlarında 3 bin 500 dolara ABD'de satışa sunulmuştu.

Vision Pro'ya ilgi azaldı

ABD'deki perakendeciler ve Apple mağazaları, Vision Pro talebinde bir düşüş olduğunu rapor etmeye başladı.

Artırılmış gerçeklik başlığının piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra müşteriler, dezavantajların faydalarından daha ağır basması nedeniyle pahalı cihazı iade etmeye başlamıştı.

Apple iade rakamlarını açıklamıyor, ancak cihazlarını iade eden müşteriler, 3 bin 500 dolarlık fiyat etiketini hak edecek kadar kolay kullanılmadığı konusunda hemfikir.

Apple Vision Pro Türkiye fiyatı nasıl olacak

Apple Vision Pro'nun Türkiye fiyatı henüz belli olmadı. Ancak 3 bin 500 doların üzerine vergiler eklendiğinde, cihazın fiyatının oldukça yüksek olacağını belirtmemiz gerekiyor.

Vision Pro'nun, Meta Quest 2 gibi oyun konsolu sınıfına girmesi halinde, yüzde 20 gümrük vergisi ve yüzde 20 ÖTV alınacak. Tüm bu vergilerden sonra, cihazın Türkiye fiyatı 184 bin TL seviyesine çıkacak.

Apple Vision Pro'dan akıllı telefonlar gibi TRT bandrol ücreti alınması halinde, cihazın Türkiye fiyatı 206 bin TL seviyesine kadar yükselebilir.