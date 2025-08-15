Apple Watch artık kan oksijen seviyelerini tekrar ölçebiliyor

Apple, tıbbi teknoloji şirketi Masimo ile yaşadığı patent anlaşmazlığı nedeniyle en yeni Apple Watch modellerinden kaldırdığı kan oksijeni izleme özelliğini geri getiriyor.

Ancak bu geri dönüş, özelliğin çalışma şeklinde önemli bir değişikliği de beraberinde getiriyor.

ÇALIŞMA ŞEKLİ DEĞİŞTİ: ÖLÇÜM iPHONE'DA

Yeni yazılım güncellemesiyle birlikte, kan oksijen seviyesi ölçümü ve hesaplaması artık doğrudan saat üzerinde değil, eşleştirilmiş iPhone'da yapılacak.

Bu, kullanıcıların verileri artık bileklerinde göremeyecekleri, bunun yerine iPhone'daki Sağlık uygulaması üzerinden erişebilecekleri anlamına geliyor.

GÜNCELLEME KİMLERİ KAPSIYOR

Bu yeniden tasarlanmış özellik, yalnızca ABD'de 17 Ocak 2024'ten sonra satılan Apple Watch Series 9, 10 ve Ultra 2 modellerinde kullanılabilecek.

Bu tarihten önce veya ABD dışında satılan modeller, orijinal, saat üzerinde çalışan özelliğe sahip olmaya devam ediyor.