Apple Watch artık kan oksijen seviyelerini tekrar ölçebiliyor

Apple, Masimo ile yaşadığı patent davası nedeniyle kaldırdığı kan oksijeni ölçme özelliğini, verileri saat yerine iPhone'da işleyen yeni bir yazılım güncellemesiyle en yeni Apple Watch modellerine geri getirdi.

Yayınlama Tarihi: 15.08.2025 16:06
Apple, tıbbi teknoloji şirketi Masimo ile yaşadığı patent anlaşmazlığı nedeniyle en yeni Apple Watch modellerinden kaldırdığı kan oksijeni izleme özelliğini geri getiriyor.

Ancak bu geri dönüş, özelliğin çalışma şeklinde önemli bir değişikliği de beraberinde getiriyor.

ÇALIŞMA ŞEKLİ DEĞİŞTİ: ÖLÇÜM iPHONE'DA

Yeni yazılım güncellemesiyle birlikte, kan oksijen seviyesi ölçümü ve hesaplaması artık doğrudan saat üzerinde değil, eşleştirilmiş iPhone'da yapılacak.

Bu, kullanıcıların verileri artık bileklerinde göremeyecekleri, bunun yerine iPhone'daki Sağlık uygulaması üzerinden erişebilecekleri anlamına geliyor.

GÜNCELLEME KİMLERİ KAPSIYOR

Bu yeniden tasarlanmış özellik, yalnızca ABD'de 17 Ocak 2024'ten sonra satılan Apple Watch Series 9, 10 ve Ultra 2 modellerinde kullanılabilecek.

Bu tarihten önce veya ABD dışında satılan modeller, orijinal, saat üzerinde çalışan özelliğe sahip olmaya devam ediyor.

