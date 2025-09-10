Apple Watch Series 11 tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iPhone 17 serisiyle birlikte merakla beklenen yeni akıllı saati Apple Watch Series 11'i de resmen tanıttı.

Tasarım olarak büyük bir değişiklik getirmeyen saat, daha çok yeni sağlık ve yapay zeka özellikleriyle öne çıkıyor.

EN BÜYÜK YENİLİK: HİPERTANSİYON TAKİBİ

Yeni akıllı saatin en dikkat çekici özelliği, tansiyon ölçüm yeteneği kazanması oldu.

Apple Watch Series 11, standart ölçüm aletleri gibi anlık sonuç vermek yerine hipertansiyonu takip edecek ve risk durumunda kullanıcıyı bilgilendirecek.

Kalp atış hızı, stres ölçümü ve kandaki oksijen seviyesi gibi standart özellikler devam ederken, uyku kalitesini ölçen yeni "Uyku Puanı" özelliği de eklendi.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ KİŞİSEL ANTRENÖR: WORKOUT BUDDY

Apple Intelligence kapsamında geliştirilen "Workout Buddy" özelliği, antrenman sırasında kişisel koçunuz gibi davranacak. watchOS 26 ile gelen bu özellik, aktif olmak için bir iPhone bağlantısı gerektirecek.

Cihaz, S10 işlemci ile donatılırken yeni modemi sayesinde 5G bağlantısı sunmaya başlayacak. Pil ömrü ise iyileştirilerek tek şarjla 24 saatlik kullanım imkanı sunuyor.

APPLE WATCH SERIES 11 TÜRKİYE FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ

Apple Watch Series 11, alüminyum kasada 21 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. 19 Eylül'de ön siparişe açılacak olan akıllı saat, 26 Eylül'de Türkiye'de resmen çıkış yapacak.

Alüminyum 42 mm - 21 bin 999 TL (GPS + Hücresel)

Alimünyum 46 mm - 23 bin 499 TL (GPS + Hücresel)

Titanyum 42 mm - 52 bin 999 TL (GPS + Hücresel)

Titanyum 46 mm - 55 bin 499 TL (GPS + Hücresel)